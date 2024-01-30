Михалков подтвердил случаи поездок в Донбасс ради карьеры

Народный артист РФ Никита Михалков назвал пагубными поездки некоторых артистов в зону специальной военной операции ради продвижения карьеры. В интервью ТАСС режиссер отметил, что таким образом исполнители обманывают российских военнослужащих своей неискренностью.

Кто-то едет туда, потому что ему поставили условие. И тогда такие поездки, я считаю, вредны. Так как это несправедливо по отношению к нашим воинам. Я думаю, что в этом случае абсолютно пагубно начальникам говорить: «Давай ты съезди и тогда будешь выступать на концертах, — подчеркнул Михалков.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что вокалист группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) посетил зону проведения спецоперации на Украине, чтобы «защитить свой карман». По его словам, музыкант совершил эту поездку вынужденно, отчего его общение с бойцами выглядело «натянуто, неискренне, лживо и фальшиво».