Михайлов нашел лаконичный ответ для оскандалившейся Пугачевой Михайлов пожелал Пугачевой здоровья после видеообращения певицы к нему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Стас Михайлов пожелал здоровья Алле Пугачевой после вопроса корреспондента Zvezdanews о видеообращении певицы к нему. Речь идет о заявлении Примадонны, в котором она отметила, что «нормальные люди» в Россию не возвращаются. Она также посоветовала Михайлову зарабатывать в РФ, пока «есть возможность».

Дай бог ей здоровья, — заявил Михайлов.

Конфликт между Михайловым и Пугачевой начался с заявления певца о том, что уехавшие из России артисты «приползут на коленях» обратно в страну. На это Примадонна также ответила, что встала бы на колени, однако «ноги не те».

Певица Лолита Милявская, комментируя высказывания Пугачевой в адрес звезд российского шоу-бизнеса, заявила, что Примадонна всегда предпочитала отмалчиваться, пока дело не коснулось ее семьи. По ее словам, ситуация бы не переросла в скандал, если бы на певицу не начали нападать. Вместе с тем она вспомнила, как Пугачева неоднократно ей помогала. Певица рассказала, что в 40 лет ей практически приходилось заново начинать карьеру. Тогда Примадонна посоветовала ей не опускать руки, искать новый образ.