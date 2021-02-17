Михаила Боярского выписали из больницы

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Врачи приняли решение выписать Михаила Боярского из стационара. 71-летний актёр чувствует себя прекрасно. Радостной новостью поделился в соцсети его сын депутат Госдумы Сергей Боярский.

Парламентарий в видеоролике в stories Instagram рассказал, что его отец уже едет домой.

Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене театра Ленсовета в вечернем спектакле, — успокоил поклонников артиста Сергей Боярский.

Народного артиста РСФСР госпитализировали во вторник с высокой температурой и слабостью. Врачи сразу же сделали Боярскому тест на коронавирус и он дал отрицательный результат. При этом десять дней назад актёр сделал прививку от COVID-19. Между тем в стационаре Михаилу Сергеевичу поставили предварительный диагноз — неуточнённая пневмония.

Ранее актёр Михаил Пореченков признался, что смог излечиться от пристрастия, которое сам он называет не менее сильным, чем алкоголь или наркотики, сообщал NEWS.ru.