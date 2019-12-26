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Актёр Михаил Боярский признался, что его многое не устраивает в XXI веке. Ему не нравится молодёжь, которая постоянно сидит в гаджетах. Он также раскритиковал работу журналистов.

Вообще, с журналистами у меня неблагополучные отношения — они почему-то любят давить прыщи у известных людей. Живя за счёт других, становятся похожи на паразитов, — отметил артист.

По его словам, представители СМИ должны скрывать негатив, а не смаковать его на экранах телевизора. Из-за этого он стал излишне раздражительным, передаёт Starhit.

Боярскому 26 декабря исполнилось 70 лет. В день рождения актёра журналисты NEWS.ru поздравили его с юбилеем.

Как писал NEWS.ru, глава Гильдии парфюмеров Санкт-Петербурга Оксана Чернышова заявила, что в настоящий момент ведётся работа над ароматом, посвящённым Михаилу Боярскому. Запах должен стать подарком к юбилею актёра. По её словам, вдохновением стал образ Д’Артаньяна, которого играл артист. Основой аромата стали цитрусы, лаванда, роза и мускус.