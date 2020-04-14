Михаил Боярский сдал анализ на коронавирус

https://static.news.ru/photo/88503148-7e70-11ea-96c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Актёр Михаил Боярский сам решил сдать тест на коронавирус, так как он принял участие в проекте «Мы вместе». Несколько организаторов концерта оказались заражёнными COVID-19.

Ранее несколько человек, организовавших концерт «Мы вместе» в Большом театре, были отправлены на карантин после обнаружения коронавирусной инфекции. У людей не было никаких внешних признаков болезни, тесты на коронавирус были сданы своевременно.

Концерт «Мы вместе» прошёл в субботу, 11 апреля. Артисты выступали в пустом зале. Мероприятие было рассчитано на многомиллионную телеаудиторию.

Как только я узнал о том, что там какие-то проблемы, я съездил в 31-ю больницу и сдал анализ на коронавирус, — рассказал артист.

По его словам, тест оказался отрицательным, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, канадский и американский актёр Джим Керри решил отращивать бороду до тех пор, пока не закончится период карантина, введённого в связи с распространением коронавируса.