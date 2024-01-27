МИД РФ объяснил, почему Галкина «развернули» на въезде в Индонезию Захарова не удивилась, что Галкина не пустили в Индонезию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

В российском МИД прокомментировали отказ властей Индонезии впустить в страну телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Официальный представитель дипведомства Мария Захарова не нашла в этом ничего удивительного. По ее словам, «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм», передаёт «Подъем».

Будьте уверены: российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам, — подчеркнула она.

Вполне понятным Захарова назвала и штраф и депортацию музыкантов «Би-2» в Таиланде. Она напомнила, что массовые убийства мирных жителей и минирование гражданской инфраструктуры спонсируют не только в Киеве и Вашингтоне, деньги на это дают также различные деятели антикультуры.

Они становятся токсичными, — резюмировала представитель МИД.

Накануне стало известно, что Галкина не пустили на Бали. У него было запланировано мероприятие на острове 27 января. На остров он прибыл из австрийской Вены, имея при себе необходимые документы, в том числе гастрольную визу, однако концерт, который должен был пройти в торговом центре Bali Mall Galeria, не состоялся — по прибытии Галкина выдворили из страны без объяснения причин.

Сам юморист опубликовал пост, в котором объяснил причины отмены. По словам Галкина, офицеры на границе были вежливы, однако отказались впустить его, ссылаясь на письмо правительства РФ. Юморист считает, что случившееся не связано с позицией властей Индонезии.

Ранее сообщалось, что музыкантов «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда за нарушение миграционных законов. Их арестовали на Пхукете 25 января сразу после концерта в местном зале Illuzion на Патонге. Они въехали в Таиланд с туристическими визами, поэтому выступление стало нарушением закона.