Mia Boyka публично поддержала Чеботину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Миа Бойка

Российская певица Mia Boyka на красной дорожке премии МУЗ-ТВ публично поддержала Люсю Чеботину — бывшую девушку Юрия Киселева, передает корреспондент NEWS.ru. По словам звезды, она будет голосовать за свою коллегу, и это отличный выбор.

Кто там из моих друзей? Давайте проголосуем за Люсю Чеботину, — отметила Бойка.

Также звезда заявила о новом статусе и показала кольцо на правой руке. При этом звезда не раскрыла никаких подробностей того, кто именно сделал ей предложение, лишь заявив, что это очень хороший человек с очень хорошим вкусом.

Ранее народный артист России Николай Басков на красной дорожке Премии Муз-ТВ высмеял откровенный наряд певицы Лолиты Милявской, которая была одной из участниц «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист не смог пройти мимо длины платья соведущей, отметив, что оно с каждым годом становится «все короче и короче».

Кроме того, певица Анна Семенович заявила на Премии МУЗ-ТВ, что, пока возможно, нужно рожать детей. Так она прокомментировала корреспонденту NEWS.ru беременность своей коллеги 41-летней Сати Казановой. Для экс-участницы группы «Фабрика» этот ребенок станет первым.