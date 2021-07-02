МХАТ опроверг участие Галкина в постановке

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Московский художественный академический театр имени Горького опроверг появившиеся в СМИ сообщения об участии в своих спектаклях Максима Галкина. Как сообщили «360» в пресс-службе МХАТа, эта информация является ложной.

Нет, это неправда, — сказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Как сообщалось, юморист Максим Галкин намерен принять участие в постановке «Хлорофилия». Якобы премьера пьесы с его участием намечена на осень и юморист уже вовсю репетируют свою роль.

Накануне народная артистка СССР Татьяна Доронина написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, попросив «изгнать» из МХАТа художественного руководителя Эдуарда Боякова, который заменил актёров на «бездарей». Скандал разгорелся после того, как на сцене театра состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин» с участием бывшей телеведущей шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.