«Метастазы по всему телу, костям»: сестра Фриске о новом горе в семье Наталья Фриске сообщила о тяжелом состоянии больной раком двоюродной сестры

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наталья Фриске

StarHit сообщает, что двоюродная сестра покойной певицы Жанны Фриске Татьяна Гончаренко находится в тяжелом состоянии из-за рецидива онкологии. Об этом, по данным издания, сообщила родная сестра певицы Наталья. По словам отца Фриске Владимира, которые приводит издание, в 2011 году спасти Гончаренко от рака помогла Жанна Фриске, которая обратилась за поддержкой к певцу Иосифу Кобзону. Однако после длительной ремиссии у женщины была обнаружена четвертая стадия онкологии с метастазами, говорится в сообщении.

Она в очень плохом состоянии. У нее рецидив. Думали, справимся, но метастазы по всему телу, костям… Печень уже разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но… только вытянули деньги и лечили не от того, — прокомментировала состояние родственницы Наталья Фриске.

Это не первый случай онкологии в семье Фриске. В 2011 году от рака умерла родная сестра Владимира Фриске, а в 2015-м от опухоли мозга скончалась его дочь Жанна.

В 2022 году Наталья Фриске объявила сбор средств на лечение больной раком двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Сообщалось, что заболевание у женщины обнаружили еще 11 лет назад, после чего произошел рецидив. Родственники пытались перевезти Татьяну из Одессы в Москву, но не успели этого сделать из-за начала СВО.