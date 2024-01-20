Месяц после «голой» вечеринки: кого отменили, как изменился шоу-бизнес

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ровно месяц прошел с «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Как сложилась судьба участников тусовки, что случилось с компанией — организатором мероприятия и клубом «Мутабор»?

Что стало с участниками «голой» вечеринки Ивлеевой

Организатор скандального мероприятия Анастасия Ивлеева после волны критики опубликовала два видеообращения на своих страницах в социальных сетях, в которых попыталась объяснить происходящее и попросила россиян дать ей второй шанс. Новогодние праздники она провела с родными и близкими в Петербурге, а после каникул вернулась в Москву решать насущные проблемы.

Сообщалось, что к Ивлеевой есть вопросы у Федеральной налоговой службы, также против нее было подано два иска по миллиарду рублей каждый. В конце декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по делу об организации «голой» вечеринки. Сама блогер вину не признала.

Народный артист России Филипп Киркоров столкнулся с отменой выступлений на сцене и в телеэфире после посещения мероприятия в «Мутаборе». В частности, фрагменты с певцом вырезали из новогодней пародии «Иван Васильевич меняет все!» на телеканале ТНТ и сериала «Сваты», а холдинг ВГТРК и Первый канал исключили его из эфиров. Артист также не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах, его имя убрали с афиши «Золотого Граммофона». В начале января Киркорова спел на сцене в Дубае, а позднее опубликовал песню «Слухи», посвященную происходящим с ним событиям. 12 января певец перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Лолита Милявская

Телеведущая Ксения Собчак сообщала об отмене нескольких корпоративов с ее участием и записывала видеообращение, в котором попросила прощения у всех, кого задел ее внешний вид на «голой» вечеринке. После обстрела Белгорода Собчак возобновила благотворительный проект по оказанию помощи жителям города и области.

Под «отмену» попала и певица Лолита Милявская. Сцены с ее участием вырезали из новогодних эфиров, а ближайшие концерты начинают отменять (на настоящий момент: два в Новосибирске, один в Омске). Как и Киркорова, Лолиту исключили из числа звезд «Зимнего Show». Сама артистка призналась, что очень расстроилась из-за отмены ее концертов, но старается мыслить позитивно. В связи с этими событиями Лолита стала больше времени уделять домашним делам, о чем рассказывала на своих страницах в соцсетях. Артистка приняла участие в благотворительной акции Собчак в поддержку жителей Белгорода.

Певица Анна Асти вместе с мужем Станиславом Юркиным на время покинули Россию после «голой» вечеринки. Как сообщал Telegram-канал Mash, все запланированные концерты артистки отменили или перенесли на другие даты. Кроме того, не состоялись новогодние выступления Асти в Москве, Подмосковье и Екатеринбурге. Певица планирует выступить с концертами в России в марте, однако неизвестно, состоится ли этот тур. Кроме того, компетентные органы проверяют Асти на законность получения российского гражданства.

Концерты заслуженного артиста России Димы Билана, намеченные на 2024 год, не были отменены на настоящий момент. Недавно певец посетил Донбасс, чтобы поддержать жителей ДНР и участников спецоперации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на «голой» вечеринке в одном носке от Balenciaga на гениталиях, был арестован на 15 суток сразу после скандального мероприятия. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника за то, что ругался матом и не реагировал на требования полиции. После освобождения Vacio прошел медкомиссию в военкомате и встал на воинский учет. По данным Mash, рэпер весной отправится в армию, где будет служить в оркестровых войсках с правом уезжать домой каждые выходные и с зарплатой около 60 тыс. рублей.

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) после визита в «Мутабор» подверглась критике со стороны музыкального продюсера Максима Фадеева. Как сообщалось, композитор может лишить свою экс-подопечную псевдонима. Сама Глюкоза уехала из России во время новогодних праздников на Сейшелы, о чем сообщала в соцсетях. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что Чистякова-Ионова может отправиться в зону СВО, чтобы «искупить вину» за участие в скандальном мероприятии.

Что стало с клубом «Мутабор»

10 января Лефортовский суд Москвы приостановил на 90 суток деятельность клуба «Мутабор», где 20 декабря прошла «голая» вечеринка Ивлеевой. Уточнялось, что срок приостановки деятельности будет исчисляться с 27 декабря.

К ответственности была привлечена компания «Арт Центр», которая владеет брендом «Мутабор». Ее признали виновной по статье о «нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Известно, что суд рассматривал протокол о пищевом отравлении в заведении. Ранее сообщалось, что он был составлен на основании карты инфекционного больного и кассового чека о покупке пива.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде

Что стало с агентством, которое занималось организацией вечеринки Ивлеевой

Ивент-агентство DEPARTAMENT, которое организовало «голую» вечеринку Ивлеевой в «Мутаборе», объявило о самоликвидации, сообщал Telegram-канал SHOT. Известно, что Ивлеева возложила на него всю вину за скандал, связанный с мероприятием в формате almost naked.

SHOT уточнил, что с 2019 года агентство терпит крупные убытки. За период с 2019 по 2021 год они достигли 42 млн рублей. В 2022 году эта сумма увеличилась на 325 млн рублей. Решение о ликвидации DEPARTAMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена соответствующая процедура.

Данная компания проводила в России мероприятия для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ.

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