«Месяц на больничном»: Кудрявцева вышла на работу на костылях Кудрявцева пришла на съемки шоу «Секрет на миллион» на костылях

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Лера Кудрявцева

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась видео, на котором выходит на работу на костылях впервые после проведенной операции по замене связок на ноге. Она сообщила, что провела месяц на больничном и готова приступить к работе. Кудрявцева показала, как садится в кресло ведущей шоу «Секрет на миллион» и отдает помощнику костыли.

Месяц на больничном. Пора выходить на работу, — прокомментировала публикацию Кудрявцева.

Ранее телеведущая сообщила о страхе ходить после перенесенной операции на ноге из-за перелома с разрывом крестообразных связок. По словам Кудрявцевой, доктор посоветовал ей двигать ногой и делать упражнения, но она боится этого. Кудрявцева также отметила, что связка на ее ноге была надорвана много лет назад. Телеведущая добавила, что будет показывать зрителям, как проходит ее реабилитация. Она подчеркнула, что пока просто пьет обезболивающие, лежит в кровати и не двигается.

До этого Кудрявцева сообщила о предстоящей операции после перелома. Она поделилась видео осмотра врачом, на котором видно состояние ее колена. Ведущая отметила, что после травмы друзья приносят ей торты и пирожные, от поедания которых она поправилась.