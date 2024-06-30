Месть Харламову, слова об СВО, личная жизнь: куда пропала Марина Федункив

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в Comedy Club и Comedy Woman, продолжает сниматься в кино и вести свой блог. Что известно о ее личной жизни и позиции по СВО, какие последние новости выходили об актрисе?

Как и за что Федункив отомстила Харламову

Марина Федункив в шоу «Натальная карта» рассказала, как обиделась на юмориста Гарика Харламова из-за шутки о ее животе.

Инцидент произошел примерно год назад. Харламов допустил неудачную шутку во время участия в программе «Круги на полях». Его спросили, кем тебя можно назвать, если у тебя есть живот и ты не беременна.

«И Харламов говорит: „Федункив!“ Ну… Не смешно, если честно», — заявила актриса.

Она добавила, что после того, как Харламов узнал о недовольстве своей коллеги, решил прислать ей цветы. Однако обиду Марина запомнила и решила отомстить комику. Когда он похудел и очень гордился своим внешним видом, Федункив во время очередного шоу взяла микрофон и пошутила: «Харла, у тебя живот как у Федункив».

Почему Федункив подняла на смех брак Галкина и Пугачевой

В «Натальной карте» Федункив иронично высказалась о браке юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой. По мнению звезды «Реальных пацанов», союз артистов транслирует «мнимую гармонию».

В рамках шоу ведущая Олеся Иванченко предположила, какой могла быть жизнь Федункив в прошлом. Она допустила, что актриса, возможно, выбрала бы отношения по расчету.

«Могла быть женщиной, которая вышла по расчету, без любви, играла на публику… Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией», — сказала Иванченко.

Федункив восприняла информацию со смехом. Она также отметила, что подобное поведение свойственно Галкину в союзе с Пугачевой.

«Ты прям сейчас какого-то Галкина описала», — пошутила артистка.

Что Федункив говорила об СВО и Зеленском

В 2022-м году после начала СВО актриса написала пост, в котором заявила, что ее контент не имеет никакого отношения к политике, так и не высказав конкретную позицию по спецоперации.

«Друзья! Я четко решила, что мой контент — это не про политику и не про экономику, большинство от меня ждут исключительно какого-то позитива и оптимизма, особенно в непростые времена. И как бы я себя не ощущала, это мои личные чувства и эмоции, а людям я должна стараться поднимать настроение и дальше», — написала артистка в личном блоге.

В сентябре прошлого года Марина Федункив рассказала в интервью, как изменились ее отношения со свекровью-итальянкой после начала СВО. Она призналась, что часто созванивается с женщиной.

«Наша семья вне политики. Все хорошо. Мы всегда на связи с мамой мужа. Созваниваемся, общаемся обычно вместе, у нас очень теплые отношения. Обычно это разговоры по видеосвязи. Когда прилетаем в Италию, стараемся ее посетить», — поделилась артистка.

В далеком 2019 году актриса и бывшая коллега президента Украины Владимира Зеленского оказалась удивлена его указом о назначении бывшего руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности Украины. По ее мнению, это смешное решение.

«Это смешно, вот правда. Я понимаю, что надо брать в команду людей, которым ты доверяешь. Но профессионализм тоже не на последнем месте. То есть хороший человек — это не профессия», — сказала Федункив.

Что известно о личной жизни Федункив

Долгое время актриса была в отношениях с предпринимателем Михаилом. В гражданском браке с ним юмористка прожила 13 лет. По словам Федункив, мужчина употреблял наркотики и алкоголь. Артистка пыталась спасти супруга от зависимости, но ничего не вышло.

«Пил много и долго. Это ужасно. Я такого и врагу не пожелаю! Когда приезжаешь с гастролей и думаешь: что у тебя украли из дома, что еще там произошло? Люди, которые находятся рядом с алкоголиками или наркоманами, вынуждены жить их жизнью. К тому же у него были другие женщины, те самые, с которыми он вращался в одной компании», — признавалась Федункив в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, муж стал избивать актрису — ее не раз замечали на съемках с синяками и ссадинами, а однажды она поехала на гастроли со сломанной ногой. Федункив долго оттягивала расставание из-за жалости к больным родителям Михаила, но однажды все же решилась поставить точку.

В июне 2021 года актриса вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи, живущего в Москве. Федункив поначалу смущала разница в возрасте — избранник младше артистки на 13 лет, однако преградой для любви это обстоятельство не стало.

Маджи занимает пост советника президента Итало-российской торговой палаты, а также работает директором по маркетингу и имеет членство в правлении крупной компании. Кроме того, Федункив рассказывала, что предки избранника принадлежали к итальянской знати.

«Мой муж для меня идеал. Я восхищена не только его умом, но и моральными качествами. А за недостатки у нас [в семье] отвечаю я. Хотя, если спросить Стефано, он тоже считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать», — делилась Федункив в интервью HELLO! Russia.

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