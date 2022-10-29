«Мешаться буду»: Лоза объяснил, почему не едет в ДНР Певец Юрий Лоза заявил, что не едет в ДНР из-за неумения прятаться от обстрелов

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза, поддерживающий в соцсетях проведение специальной военной операции России на Украине, заявил, что не хочет ехать в ДНР и выступать перед военнослужащими, так как «будет только мешаться» и не умеет «убегать и прятаться от обстрелов». Об этом артист заявил в ходе круглого стола «Мобилизация культуры, или Культура отмены» с участием депутатов Госдумы, культурных и общественных деятелей, передает журналист NEWS.ru.

Я не еду в ДНР, поскольку там только мешаться буду. Ну куда я в 68 лет, какой из меня активный деятель?! Меня там придется охранять — не умею ни убегать, ни прятаться от обстрелов. Но я делаю что могу, оставаясь «дома на диване», — рассказал Лоза.

Музыкант признался, что недавно сочинил новую песню «Ребята воюют», которую посвятил всем бойцам, сражающимся в зоне проведения СВО. Также артист отметил, что поддерживает спецоперацию в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Москве показали плакат с «отмененными», по мнению авторов постера, артистами, которые уехали из страны или выступали с критикой СВО. На картине изображены Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Иван Ургант и другие звезды.

Авторы объяснили, что постер выполнен в стиле известного полотна Ильи Глазунова (1930–2017) «Вечная Россия», на котором художник изобразил государственных, политических, военных деятелей, деятелей культуры и науки России разных эпох. Также они признались, что «не ставили своей целью собрать на плакате именно критиканов СВО», а стремились составить «среднее собирательное той культуры, которая до недавнего времени главенствовала в России».