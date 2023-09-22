«Мерзко, постыдно»: Поплавская оценила возвращение Шепелева на телевидение Яна Поплавская назвала Дмитрия Шепелева человеком с «поганой репутацией»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Шепелев

Актриса Яна Поплавская в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» назвала тухлятиной историю с возвращением поддержавшего Украину телеведущего Дмитрия Шепелева на федеральный канал «Россия 1». По ее словам, у нее вызывает вопросы факт появления в детской программе человека с запачканной репутацией, который несколько лет подряд публично демонстрировал «семейные разборки» и «вываливал грязное белье». Поплавская также заметила, что Шепелев специально съездил в Мариуполь, чтобы получить возможность вернуться к работе на ТВ.

Есть категории «мерзко», «постыдно», «блевотно»... Что такое федеральный канал? Чьи деньги? Мои, твои, людей, которые воспитывают детей. Это вопрос не к Шепелеву. Россия — это наша страна, но нас не спросили. Нам на голову положили и сказали: «Это вы сожрете». Вот человек, который вывесил флаг Украины, вот скрины, его слова. Человек, у которого поганая репутация, — высказалась актриса.

Поплавская рассказала, что когда солдаты приезжают из зоны СВО и включают телевизор, они задаются вопросом «А что тут происходит?» Она также подчеркнула, что народ невозможно обмануть, и посоветовала не раскачивать лодку и не злить людей.

Как будто народ — идиот. Он не дурак, он умнее всех умных. И он, который жертвует своими сыновьями, мужьями, денежными средствами, говорит: «Нет, я этого не хочу! Так не бывает» За что стоят ребята? За что погибают сыновья? За вот эту тухлятину? Он [Шепелев] тоже хочет есть и пить и все они, вот эта колонна. А почему мы должны его кормить? И кто за нас это решил? — заявила Поплавская.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала двуличием решение телеканала «Россия 1» допустить Шепелева до эфира, шоу с чьим участием появилось на федеральном канале 9 сентября. По ее словам, если телеведущий действительно выступал против СВО, то он попадает под систему российского законодательства. Проверкой его действий должны заниматься правоохранительные органы, считает Драпеко. Депутат заявила, что необходимо обратиться в Министерство по цифровизации и профильный комитет, чтобы не допустить Шепелева до появления на федеральном ТВ.