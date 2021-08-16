«Мерзкий человек»: Алибасов прокомментировал слова Ольги Шукшиной о матери

Пятый муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, создатель группы «На-На» Бари Алибасов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова её младшей дочери Ольги. Женщина заявила, что мать больше любила её старшую сестру — Марию Шукшину. При этом сама Ольга всю жизнь чувствовала себя изгоем.

Они (Мария и Ольга. — NEWS.ru) не разговаривают друг с другом уже много-много лет. Вообще не общаются. Не существуют друг для друга, потому что Ольга — ***** (неприятный человек. — NEWS.ru). Начнём с того, что она восемь лет прожила с арабом в Египте. Если бы она там лежала, где фараоны, — это было бы неплохо. Я готов ей даже купить там место. Потом она вернулась и вытеснила Машу и мать её, — заявил Алибасов.

Бывший супруг Федосеевой-Шукшиной не отрицает: Ольга и правда была изгоем. Однако, по его словам, в этом нет ничего удивительного — «за восемь лет, пока она жила с арабом, от неё не было ни одного звонка». Алибасов также убеждён, что Лидию Николаевну подобные публичные заявления дочери задевают.

Мать уехала из Москвы, чтобы её не видеть. Как её может это не задевать? Там уже не семейные проблемы. У Лиды прекрасные отношения с Машей: очень тёплые, нежные. И пока этой (Ольги. — NEWS.ru) не было в Москве, у нас было всё замечательно. Все были счастливы — и Маша, и Лида, и я, — потому что её здесь, в России, не было. Как она там (в Египте. — NEWS.ru) жила, что делала, я не имею представления, — пояснил музыкант.

Также Бари Каримович уверен: нет никаких шансов, что Ольга помирится с семьёй. Услышав вопрос о том, может ли семья воссоединиться и наладить отношения, заслуженный артист громко рассмеялся.

Десять лет не было шанса, а сейчас вдруг возник? Не будет так в их случае. Есть мерзкий человек, а Маша — человек необыкновенный. Талантливая, необыкновенная, нежная и прекрасная актриса, а она (Ольга. — NEWS.ru) даже никогда не работала. Наверное, жила на деньги араба, — заключил он.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Первая — Анастасия Вячеславовна Воронина-Франсишку — единственный ребёнок от первого мужа артистки Вячеслава Воронина. Ольга и Мария родились во втором браке с кинорежиссёром и писателем Василием Шукшиным. Последним супругом народной артистки был Алибасов. В декабре прошлого года они развелись.

Ранее сообщалось, что суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда. Актриса отказалась от иска, решив сохранить брак.