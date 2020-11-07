«Мерзавец»: попугай за 300 тыс. рублей улетел из шикарного дома Лепса

https://static.news.ru/photo/299079d0-2189-11eb-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Григорий Лепс рассказал о том, что из его шикарного дома в виде буддийских пагод улетел дорогущий попугай. Неблагодарная птица стоимостью 300 тыс. рублей не оценила ни потраченных на неё денег, ни райскую жизнь в роскошном особняке.

Птица и не думает возвращаться, а певец уверен, что пернатого любимца уже давно «сожрали кошки». Узнать питомца звезды можно по тому, как он ругается отборной бранью.

Попугай улетел, мерзавец, куда-то. Исключил себя из наших рядов и вылетел за пределы территории. Наверное, его сожрали кошки. Он сильно орал, матерится. Его дети научили. Дети хорошему не научат. Мог меня послать, мерзавец, — поведал Лепс в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Сейчас, говорит музыкант, в его доме живёт собака. Четвероногий друг живёт на кухне и тоже ведёт себя непотребно: съедает все продукты, какие видит, и даже умудрился слопать стульчик.

У музыканта два шикарных особняка, которыми он гордится. На том же участке расположен огромный искусственный водоём, сад камней, во дворе стоят автомобили класса люкс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Григорий Лепс, который также занимается предпринимательством, был вынужден закрыть свою кулинарную лавку на Пятницкой улице из-за убытков на фоне пандемии коронавируса.