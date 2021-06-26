Американский музыкант Мэрилин Мэнсон сдастся полиции после обвинений в нападении на человека в 2019-м, передаёт телеканал CNN со ссылкой на силовиков.

По данным стражей порядка, коллеги в штате Нью-Гэмпшир выдали ордер на арест рокера по подозрению в избиении видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019-м.

Согласно законам штата, музыканту грозит штраф до 2$ тысяч или тюремное заключение сроком до одного года. На данный момент представители артиста не комментировали инцидент. Также известно, что выдача ордера не связана с обвинениями в насилии над женщинами.

Имя пострадавшего не разглашается. Полицейские отметили , что Мэрилин Мэнсон не посещал штат, чтобы ответить на выдвинутые обвинения в суде.

Ранее экс-помощница Мэрилина Мэнсона Эшли Уолтерс подала на певца в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал её сна, «швырял в неё посуду», заставлял принимать наркотики и домогался.