Американский музыкант Мэрилин Мэнсон сдастся полиции после обвинений в нападении на человека в 2019-м, передаёт телеканал CNN со ссылкой на силовиков.
По данным стражей порядка, коллеги в штате Нью-Гэмпшир
Согласно законам штата, музыканту грозит штраф до 2$ тысяч или тюремное заключение сроком до одного года. На данный момент представители артиста не комментировали инцидент. Также известно, что выдача ордера не связана с обвинениями в насилии над женщинами.
Имя пострадавшего не разглашается. Полицейские
Ранее экс-помощница Мэрилина Мэнсона Эшли Уолтерс подала на певца в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал её сна, «швырял в неё посуду», заставлял принимать наркотики и домогался.
Уолтерс не единственная, кто подал в суд на Мэнсона. Иск звезде предъявила актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов». Она обвиняет музыканта в изнасиловании и действиях сексуального характера. В документах суда