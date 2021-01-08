Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

https://static.news.ru/photo/186ab820-52a1-11eb-87bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: meryemuzerlimeryem/Instagram.com

Турецко-немецкая актриса, звезда сериала «Великолепный век» родила второго ребёнка. Пользователи Сети поздравляют Мерьем Узерли с появлением на свет девочки.

37-летняя актриса опубликовала снимки малышки в Instagram.

08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои, мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда, — подписала публикацию Узерли.

Подписчики в комментариях наперебой поздравляют маму и желают маленькой Лили здоровья.

Узерли несколько лет назад встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем, но они расстались ещё до рождения старшей дочери актрисы. Имя своего нынешнего избранника и отца Лили Мерьем не раскрывает.

Ранее сын певицы Валерии Арсений Шульгин уехал на отдых в Сочи без своей супруги Лианы, родившей 1 января 2021 года дочь Селин, сообщал NEWS.ru.