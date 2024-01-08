«Меня разорвало от злости»: Бородина о бросившем ребенка в снег блогере Бородина назвала идиотизмом поступок кинувшего ребенка в снег блогера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала идиотизмом действия блогера Сергея Косенко, предположительно, бросившего в сугроб двухмесячного сына и снявшего это на видео. Она заявила, что ее «разорвало от злости» после просмотра. По словам Бородиной, блогерам необходимо выбирать правильный путь для повышения просмотров своих видео в соцсетях. Телеведущая выразила надежду, что в ролике была снята кукла, а не живой ребенок.

Меня что-то разорвало от злости, когда я увидела это видео. Надеюсь, это кукла, если нет, то это идиотизм, ну правда! Что только блогеры не делают с грудничками. Ну мило положить ребенка на фото и сфоткать — это ок, но они уже их сажают, как будто они на пляже с коктейлем, в хрен пойми каком положении голова, кидают в снег. Ну охваты — это круто, конечно же, но путь-то важно какой выбран для этих охватов, — высказалась Бородина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась из-за видео блогера Сергея Косенко, на котором он кидает двухмесячного малыша в сугроб. По ее словам, теперь мужчина рассказывает, что на кадрах не настоящий ребенок, а кукла.



Одна из пользовательниц соцсетей призвала Мизулину проверить блогера на уплату налогов и пропаганду насилия над детьми. Она также предложила ввести уголовное наказание для блогеров за «неэкологичные прогревы», построенные на «манипуляциях». Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что обратится по поводу произошедшего в Следственный комитет.