«Меня парализовало»: Поплавская рассказала о страшном случае с маньяком Яна Поплавская рассказала о визите маньяка к ней в квартиру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала о преследованиях маньяка, который много лет назад пришел к ней домой. По словам знаменитости, это было настолько ужасно, что ее буквально парализовало от страха, сообщает издание StarHit.

Телеведущая вспоминает, что в момент инцидента ее младшему сыну было около четырех-пяти лет. В один из дней к ним позвонили в дверь, и она открыла, на пороге стоял незнакомый мужчина. Незнакомец попытался войти со словами «Я пришел за тобой», добавила Поплавская.

Меня парализовало, я закричала. Старший сын Клим схватил этого неизвестного мужчину, повалил на пол, завязал ему ремнем руки и привязал его к батарее. Мы вызвали милицию, — рассказала она.

По словам телеведущей, позже маньяк снова явился к ней, позже ушел, однако на этот раз его никак не могли поймать. В итоге выяснилось, что им был 60-летний слесарь, которого позже отправили в психиатрическую клинику на лечение. Оказалось, что мужчина испытывал любовные чувства не к Поплавской, а к ее героине — Красной Шапочке.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании уроженку Бразилии приговорили к 14 неделям тюремного заключения за преследование британского певца Гарри Стайлза. Было установлено, что девушка в течение месяца отправила своему кумиру восемь тысяч открыток и писем, для этого она приехала в страну и все это время жила в отеле.