«Меня ограбили»: Блёданс рассказала о приснившемся кошмаре

https://static.news.ru/photo/151bb606-3ebf-11eb-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Блёданс Фото: bledans/instagram.com

Эвелина Блёданс напугала своих подписчиков рассказом об ограблении, которое совершила её знакомая супружеская пара.

По словам актрисы, когда она вернулась домой, то увидела, что человек просто продавал её вещи: платья, сумки и шляпы. Этот человек был с супругой. При этом в доме было много женщин, они выходили радостные от выгодной покупки, её при этом никто не замечал. Как оказалось, это всё был сон.

Блёданс спросила у своих подписчиков в Instagram, стоит ли ей после такого сновидения доверять этим людям или лучше опасаться их.

Многие поклонники посоветовали внимательно отнестись к сигналам подсознания и сторониться сомнительных приятелей. Нашлись и те, кто считал, что Блёданс просто надо обновить свой гардероб.

«Наверное, вам нужно купить новые вещи! Подсознание просит!», «Не надо опасаться людей, но быть начеку нужно с любыми! Эвелина, вы красавица!», написали подписчики.

Как писал NEWS.ru, Эвелина Блёданс, которая ранее заявляла, что может прожить на тысячу рублей в месяц, стала обладательницей элитного жилья в центре столицы. Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram. По словам артистки, это её первая квартира. Она также попросила помощи советом, делом и материалами «для создания яркого островка безусловной любви».