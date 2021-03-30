«Меня нет в Носороге, но могу и быть»: Стас Ярушин о шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/3538340a-9013-11eb-92ab-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Российский актёр Стас Ярушин признался, что ему постоянно намекают, что именно он находится в костюме Носорога на телешоу «Маска» на НТВ. Он решил ещё больше распалить интерес россиян и внёс элемент интриги: «Меня там нет, но могу и быть».

Ярушин отметил, что причиной подозрений, скорее всего, является тот факт, что он сейчас занимается сольным творчеством. Даже его близкие друзья иногда пытаются узнать, не прячется ли актёр под одной из масок.

Приходит смс от моего кента: «Ты панда?». Я ему: «А ты лось?». Не понимаю, что происходит. Захожу в фитнес-клуб, а мне: «Станислав, прежде чем мы вам дадим ключик от шкафчика, признайтесь, вы — Яйцо?», — рассказывает Ярушин.

«Добила» его дочь, которая тоже спросила, не Яйцо ли он часом. В этот момент артист решил всё же поинтересоваться, что это за «всемирный пранк» такой. Девочка объяснила, что она фанатка нового телешоу.

Теперь меня из-за Носорога терроризируют. Я говорю: «Ну, нет меня в этом шоу!». Хотя я могу говорить «нет», но могу там и быть... — отметил актёр в своём Youtube-шоу.

Многим артистам приходится скрывать своё участие в шоу даже от близких. Так для одного из членов жюри — певицы Валерии — стало большим сюрпризом участие собственного супруга в шоу. Ананасом был продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее NEWS.ru писал, что участников шоу «Маска» на НТВ ждёт очень серьёзный штраф, если они расскажут кому-нибудь о том, что это именно они скрываются под костюмом. Победитель первого сезона Анатолий Цой (маска Льва) рассказал, что у него в контракте было прописано 10 миллионов рублей.