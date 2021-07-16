Меньшову упрекнули за улыбки и хорошее настроение после похорон отца

Юлия Меньшова подверглась критике публики после того, как показала, что заставило её снова радоваться жизни и улыбаться. Скорбеть по отцу актриса не перестала, но в то же время не отказывается от земных радостей.

Зрительница в театре на днях вручила Меньшовой огромный букет цветов, что вновь заставило артистку улыбаться и подняло ей настроение. Фото невероятно большого количества цветов дочь режиссёра опубликовала на своей странице.

Меньшова призналась, что за её карьеру ей дарили огромное количество букетов, но такого огромного — никогда.

instagram.com/juliavmenshova/

Гигант, воздушное облако, красота. Собран из каких-то небывало красивых цветов, и даже сочетание немыслимое! И даже перья у него есть! — радостно поделилась с поклонниками Меньшова.

Однако стоило актрисе рассказать об этом событии в своём микроблоге, как на неё обрушился шквал критики. Пользователи стали упрекать актрису в бездушии хорошем настроении на фоне смерти отца. «Как не стыдно смеяться? Ещё 40 дней не прошло, а вы уже себе такое позволяете», — отчитали артистку подписчики.

Меньшова к её чести не стала отмалчиваться и записала в сторис ответ:

Ну вот так вот. Могу. Могу смеяться. И у меня сегодня прекрасное настроение, — заявила актриса, не преминув лишний раз поблагодарить за букет.

Ранее дочь кинорежиссёра Владимира Меньшова телеведущая Юлия Меньшова выложила на своём YouTube-канале последнее интервью отца, в котором он заявил, что умирать не страшно. В полуторачасовом разговоре режиссёр говорит о смерти и о провале фильма «Ширли-мырли» среди широкой публики.