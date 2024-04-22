«Меньше стал, собака»: Лепс пожаловался на последствия интимной пластики Лепс признался, что сделал интимную пластику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс во время разговора с журналистами на вручении премии звезд шансона признался, что сделал интимную пластику на детородном органе, пишет MK.RU. 61-летний исполнитель сообщил, что побочным эффектом операции стало его уменьшение. Лепс заявил, что хорошо относится к пластике и часто прибегает к услугам хирургов.

Я сам весь в пластике, [половой орган] сделал. Но есть побочка. Меньше стал, собака, — заявил артист.

Ранее Лепс объяснил свой поступок во время концерта в Костроме, когда он выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. В ходе выступления наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео. Тогда Лепс ударил рукой по гаджету.

По словам исполнителя, ему надоели действия настойчивой девушки. Также Лепс рассказал, что его легко вывести из себя. Комментируя инцидент, он признался, что не воспринимает себя как джентльмена. Кроме того, музыкант рассказал, что фанатка не попыталась с ним связаться после концерта.

До этого Лепс признался, что самыми привлекательными качествами в женщинах он считает доброту, честность и порядочность. Он уточнил, что обращает внимание на внешность, но не считает это основным при выборе партнера. Артист уверен, что женщинам от мужчин всегда нужны деньги, но он не считает это проблемой. Отвечая на вопрос, готов ли он вкладываться во вторую половинку, Лепс заявил, что не знает, куда тратить свои деньги.