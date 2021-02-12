«Меньше на митинги надо ходить»: Водонаевой заинтересовалась полиция

https://static.news.ru/photo/63abde9a-6ed5-11eb-86f5-96000091f725_660.jpg Алена Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Российскую ведущую Алёну Водонаеву посетила полиция. Об этом она рассказала в социальной сети.

По словам теледивы, к ней приходила женщина в форме участкового. В тот момент Водонаевой не было дома, поэтому ей пришлось говорить с охраной. Сотрудница полиции хотела узнать, где фактически живёт и проводит время ведущая. В разговоре участковая обмолвилась, что Водонаевой «меньше надо ходить на митинги».

Звезда не понимает, с чем был связан визит сотрудника правоохранительных органов. Она не знает, будут ли её вызывать в отдел полиции. Однако сам факт того, что ей заинтересовались в полиции, расстроил ведущую.

На странице звезды в Сети поклонники написали, что уважают Водонаеву за смелость и публичное высказывание своей позиции.

Ранее Алёна Водонаева поделилась тем, что раздражало её в экс-супруге. Второй муж звезды, музыкант Алексей Комов, как оказалось, раздражал Алёну своим маленьким ростом. И если с отцом своего сына Богдана Алексеем Малакеевым Водонаева сохранила дружеские отношения, то второй брак она назвала ошибкой.

Алёна уверена, что Комов рядом с ней не развивался, а также многое обещал, но ничего не делал. Экс-участница «Дома-2» раскрыла ещё одну деталь семейной жизни с Алексеем. Оказалось, что она чувствовала себя рядом с ним неуютно. Поводом для высказывания Водонаевой стал вопрос подписчицы, чувствовала ли она себя на каблуках с бывшем мужем дискомфортно, потому что была выше, писал NEWS.ru.