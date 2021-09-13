Менеджеру МакSим предлагали заплатить за новость о смерти певицы

PR-директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская пожаловалась на предложения заплатить за эксклюзивную информацию о смерти певицы. В интервью на YouTube-канале Ксении Собчак она рассказала, что одно «популярное желтушное издание» предлагало отправить ей некролог заранее, чтобы та за деньги им первым сообщила о смерти подопечной.

Был один момент, который меня в шок поверг. Мне позвонило одно издание, очень популярное, желтушное. Предложили мне отправить некролог заранее. То есть, как только Марина умрёт, они его напечатают, заплатят мне деньги за эксклюзив, за то, что я им первым об этом сообщу, — рассказала менеджер певицы.

Богушевская отметила: помимо этого ей предлагали бесплатный гроб и место на кладбище для Марины. По её словам, журналисты звонили и спрашивали, когда певице станет хуже. Однако сразу после того как МакSим вышла из комы и пошла на поправку, интерес резко снизился — писали уже «не 150 журналистов, а 20».

Марина при этом верит в доброту людей и не считает, что такой интерес к теме болезней и смерти звёзд связан с какими-то грязными мотивами.

Мои песни много кто слушал и принимал события, о которых я писала, на свою личную историю. И когда всё заканчивается каким-то глобальным [событием], будь это свадьба или ребёнок — а смерть это вообще самое глобальное, что может произойти, — они сразу воспринимают это очень близко к сердцу. Я вообще верю, что люди-то не злые сами по себе. Просто они впечатлительные, — отметила МакSим.

38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». 3 августа Марина вышла из комы. Спустя шесть дней её перевели из реанимации в обычную палату, а ещё через четыре дня выписали.

Ранее МакSим раскрыла ранее неизвестные подробности о своей госпитализации. По её словам, у неё дважды остановилось сердце.