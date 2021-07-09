Менеджер МакSим сообщила об изменении состояния певицы

Состояние российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) изменилось в лучшую сторону, сообщила порталу «Газета.Ru» менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше, — отметила представитель МакSим.

Сейчас МакSим продолжает бороться за жизнь. Певица уже несколько недель находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Её лёгкие поражены на 80%, коронавирус врачи не обнаружили.

Певицу госпитализировали 15 июня. У неё поднялась высокая температура, медики зафиксировали высокое поражение лёгких и диагностировали пневмонию. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. В данной ситуации медикаментозный сон помогает пережить жизнеугрожающее состояние. Близкие звезды, коллеги и поклонники по всему миру надеются на скорейшее выздоровление артистки.

Ранее сообщалось, что врачи попытались вывести МакSим из состояния искусственной комы, в которой она находится почти три недели. Журналисты утверждают: артистка находится в состоянии сопора (оцепенения, вялости) и «разбудить её можно при условии интенсивного внешнего воздействия».