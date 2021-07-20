Менеджер МакSим рассказала, кто сливает новости о болезни певицы

Пиар-менеджер МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская рассказала РИА Новости, кто сливает новости о болезни певицы. Большинство из них — «бред и выдумки» жёлтой прессы, однако информацию, идущую прямиком из больницы, представительница артистки отсеивать не стала.

Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины, — сказала Богушевская.

Она отметила, что с телефоном в реанимацию пройти не получится, а если кто-то и сфотографирует МакSим, этого человека сразу вычислят. Пиар-менеджер заверила, что лечением певицы занимаются профессионалы, «которым даже в голову не придёт этим заниматься».

На данный момент никаких изменений в состоянии здоровья МакSим нет. Богушевская подчеркнула, что большинство информации в СМИ — неправда.

Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки жёлтой прессы, — сказала она.

Уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Ранее один из фанатов певицы призвал её менеджера Маргариту Соколову выпустить «посмертный» альбом певицы, «если что-то случится». До этого представительница артистки просила перестать «лезть под кожу и задавать некорректные вопросы», пригрозив отключением комментариев.