Менеджер МакSим похвалила стих Шнурова про смерть певицы

Менеджер певицы МакSим Яна Богушевская похвалила стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором он упомянул певицу и рассказал о реакции блогеров на кончину музыканта Петра Мамонова. Представитель артистки написала в сторис своего Instagram, что он молодец.

А для тех, кто не вчитывается, считая, что [Шнуров] оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз, — написала она.

Ранее Шнуров отреагировал на смерть легендарного рок-музыканта Петра Мамонова. В стихотворении о смерти коллеги, опубликованном в его Instagram, эпатажный артист задел и других звёзд.

Все ждут, когда уже умрёт МакSим, // Чтоб некрологи стряпать всех мастей. // И собирать просмотры, с ними лайки. // Из трупов складывают потихоньку трафик: // Как они жили и другие байки. // Я мог бы тоже поскорбеть, — написал он.

В своём стихотворении он поднял тему того, как смерть публичных людей становится для блогеров «пищей». Музыкант отметил: когда кто-то из артистов находится при смерти, появляется инфоповод. Однако Шнуров публично горевать не намерен.

Пётр Мамонов скончался от коронавирусной инфекции 15 июля 2021 года. В начале июля его госпитализировали в Коммунарку с тяжёлым поражением лёгких. Сегодня с музыкантом простились в Донском монастыре. В ближайшие часы его похоронят на кладбище в подмосковном городе Верее, где музыкант жил более 20 лет.