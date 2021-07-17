Менеджер МакSим объяснила, почему заболевшая певица не отменила концерт

Представитель певица МакSим Маргарита Соколова рассказала, почему певица, несмотря на высокую температуру, решила выйти на сцену в Казани и не стала в последний момент отменять своё выступление. По её словам, она не хотела подвести публику, а также побоялась новых слухов о наличии у неё алкогольной зависимости.

По выступлению в Казани она сама приняла решение. И температура у неё поднялась к вечеру. Она понимала, что все знали о её прилёте, и если она не выйдет на сцену, то многие из вас подняли бы такую бучу и столько всего бы написали «хорошего», ну, конечно, не только это беспокоило её, а то, что её многие ждали с нетерпением и хотели встретиться, — пояснила она в ответ на вопрос подписчиков в своём Instagram.

Ранее Mash сообщил, что у Абросимовой начинает отказывать правое лёгкое. Подчёркивается, что даже аппарат ИВЛ не помогает поддерживать его в нормальном состоянии, эта ситуация сказалась и на работе сердца. Никакого подтверждения этой информации нет.

38-летнюю Марину Абросимову госпитализировали 16 июня. Через три дня её подключили к ИВЛ. Артистка не может дышать самостоятельно. У неё поражено более 70% лёгких.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов в беседе с NEWS.ru оценил шансы певицы Марины Абросимовой (МакSим) пережить искусственную кому. Медик отметил, что чем дольше пациенты находятся в таком состоянии, тем «хуже прогноз», однако исход может быть любым.