Менеджер Хрусталёва отреагировала на сомнения врача в диагнозе юмориста

https://static.news.ru/photo/383cbae2-281a-11eb-9544-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/?hl=ru

Диагноз Дмитрия Хрусталёва не устроил представителей артиста, заявила менеджер юмориста Анна Тригуб.

Мне абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей, — отметила Тригуб в беседе с «Газетой.Ru».

Такой ответ последовал на заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова, который утверждает, что госпитализация Хрусталёва может быть «коммерческим ходом».

Тригуб также подчеркнула, что юморист пройдёт дополнительное обследование для уточнения диагноза.

В субботу, 14 ноября, стало известно, что Хрусталёв госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачам пришлось ввести его в кому. По одной из версий, он заболел коронавирусом, также предполагалось, что он мог почувствовать себя плохо из-за злоупотребления алкоголем.

Впрочем, уже на следующий день он выступил с обращением к поклонникам. Хрусталёв поблагодарил всех за поддержку и пояснил, что попал в больницу из-за лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления.

Ранее NEWS.ru писал, что жена Хрусталёва Мария Гончарук жёстко ответила обвинявшим её в пиаре на болезни мужа.