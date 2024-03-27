«Мелковато плавает»: Барецкий осудил Бородина за нападки на Пугачеву Барецкий: признавать Пугачеву иноагентом должны власти, а не активисты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Статс Борецкий

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин «мелко плавает», чтобы нападать на певицу Аллу Пугачеву, заявил в беседе с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, инициатива должна исходить от людей государственной важности, хотя бы депутатов.

Мелко человек плавает. Чтобы замахиваться на Аллу Борисовну, процесс должен идти не от общественника-самозванца. У нас много общественников. Кто-то где-то что-то кричит, тот общественник. Этим должны заниматься депутаты, — отметил шоумен.

Барецкий назвал себя таким же общественником. По его мнению, Бородин хайпует на имени Примадонны. Он уверен, что Пугачева — значимый человек для страны и просто так ее признать иноагентом невозможно. Как считает Барецкий если в СССР любили каких-то артистов, то они заслуживают уважения.

Если Бородин так думает, я уважаю его позицию, но мне кажется, мелковато он плавает, чтобы Аллу Борисовну выдвигать в иноагенты. Да и не вижу я в этом смысла. Заявление этого общественника сейчас не актуально, — считает Барецкий.

Ранее Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ.

Общественник отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько. В частности, ее отъезд в Израиль, «антироссийская позиция» и поддержка мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).