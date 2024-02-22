Меладзе разрешил Брежневной зарабатывать на хитах «ВИА Гры» Брежнева поблагодарила Меладзе за возможность гастролировать с хитами «ВИА Гры»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вера Брежнева

Композитор Константин Меладзе разрешил своей бывшей супруге украинской певице Вере Брежневой гастролировать с песнями из репертуара группы «ВИА Гры», пишет Telegram-канал SHOT. Об этом исполнительница сообщила публике на недавнем концерте в Баку. Брежнева поблагодарила Меладзе за такой подарок, назвав его «важным человеком» в своей жизни.

Пусть ему [Константину Меладзе] долетит моя благодарность, потому что столько песен написано, которые мы любим, которые мы сегодня спели, которые делают нас счастливыми, — с улыбкой сказала Брежнева со сцены.

Ранее сообщалось, что концерт Брежневой отменили в Бишкеке. По словам представителя администрации Дворца спорта, где должно было состояться выступление, причины отмены являются техническими. Артистка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) подтвердила эту информацию. Зрителям предложили вернуть деньги или обменять билеты на Брежневу на билеты на группу «Рефлекс».

Позже Брежнева заявила, что ее концерт отменили по не зависящим от нее причинам. Летом 2023 года певице не дали выступить в Португалии и Испании. В минувшем мае концерт артистки также отменили в Турции.



Певец Игорь Наджиев предположил, что отмена концертов Брежневой, которые должны были состояться в странах Европы, связана с нежеланием простых жителей продолжать спонсировать и поддерживать Украину. Он отметил, что уехавшие артисты сами «привели себя в тупик». Он предложил им в первую очередь обратить внимание на себя, чтобы улучшить жизнь, а не обвинять всех вокруг.