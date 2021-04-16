Меладзе признался в любви каждому их своих детей

https://static.news.ru/photo/03c07ab8-a026-11eb-821c-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе, недавно ставший папой в шестой раз, признался, что любит каждого из своих детей. Исполнитель заговорил об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ранее стало известно, что экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в браке с певцом Валерием Меладзе родила третьего ребёнка. Пара уже воспитывает двоих сыновей Константина и Луку, недавно на свет появилась девочка. От предыдущего брака у Меладзе есть три дочери.

Как подчеркнул артист, он нисколько не жалеет об отсутствии материнского капитала.

Мужчина должен сам зарабатывать. Я заработал отцовский приличный капитал. Любовь безгранична. Я всех своих детей обожаю одинаково. Дочери у меня рисуют. Они более тонко понимают искусство, чем я, — сказал певец.

Как ранее передавал NEWS.ru, Альбина Джанабаева только в марте призналась своим подписчикам, что ждёт третьего ребёнка от Валерия Меладзе. Она разместила в соцсети снимок, сделанный в студии. На нём певица стоит в чёрном вечернем платье, поместив руку на округлившийся живот. Одними из первых на известие отреагировали певица Зара, жена Александра Реввы Анжелика и жена Сергея Жукова Регина.