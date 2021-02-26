Меладзе показал новое фото старшего сына от Джанабаевой

https://static.news.ru/photo/d77de3e2-7829-11eb-a885-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российский певец Валерий Меладзе опубликовал 26 февраля 2021 года новое фото старшего сына от исполнительницы Альбины Джанабаевой. Парня зовут Константин. В этот день ему исполняется 17 лет. Звёздная пара также воспитывает сына Луку, появившегося на свет в 2014-м.

Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет!!! Он целеустремлённый и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!!!, — написал Меладзе под снимком ребёнка на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Одной из первых комментарий под записью оставила и Джанабаева, отметившись лаконичной фразой: «Мои любимые». К словам она добавила три «сердечка». Поклонники музыканта также «осыпали» юношу комплиментами.

Валерий, сын у вас шикарный.

Копия папы.

Накануне певица Вера Брежнева с сарказмом ответила очередному хейтеру, упрекнувшему её за то, что она «живёт со стариком». Комментарий появился под постом певицы, в котором она опубликовала кадры с последнего выступления.

Артистка исполняет хит «Любовь спасёт мир», слова которого переделал в обидную фразу один из подписчиков: якобы «Жила-была девушка, золотистые косы, жила-была со стариком» и пела доверчивым фанатам про любовь, намекая на разницу в возрасте в 18 лет между Брежневой и её мужем Константином Меладзе.

Роман с 57-летним Константином Меладзе обошёлся Брежневой кучей оскорблений и критики. Её упрекали в том, что она разрушила семью, что она моложе. А после того как артистка в 2015 году вышла за продюсера замуж, её буквально забросали камнями, пытаясь пристыдить за «любовь к старику».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в РФ государственным артистам необходимо выплачивать дотации в период пандемии коронавируса. С таким предложением выступил юморист Владимир Винокур. По его словам, если музыканты находятся на госслужбе, то они должны получать дотации. Это касается театров и ансамблей. При этом Винокур не знает, какую именно сумму лучше перечислять.