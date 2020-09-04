Меладзе показал все составы «ВИА Гры» в честь 20-летия группы

https://static.news.ru/photo/8543d688-ee8e-11ea-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Композитор и продюсер Константин Меладзе опубликовал в Instagram архивные фотографии группы «ВИА Гра» в честь 20-летия коллектива. Состав группы менялся 16 раз, его солистками в разное время были 13 девушек.

Сегодня группе ВИА Гра 20 лет, — подписал фото Меладзе.

В первом составе «ВИА Гры» пели Алёна Винницкая и Надежда Грановская. В числе солисток также были Анна Седокова, Татьяна Найник, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и другие. Сейчас в «ВИА Гре» выступают Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

Многие поклонники в комментариях сошлись во мнении, что «золотым составом» стало трио: Грановская, Седокова и Брежнева. В 2002 году группа с этими солистками находилась на пике популярности.

Как писал NEWS.ru, американская версия журнала Vogue опубликовала статью, посвящённую нарядам украинской группы «ВИА Гра» и их стилю. Редактор Лиана Сатенштейн рассказала, что её любимая эпоха музыкального коллектива приходится на 2003–2007 годы. По её словам, одежда у солисток была чрезмерно женственной: джинсы были с низкой посадкой, грудь — приподнята, тело практически открыто, и всё было покрыто стразами и мехами. Как отметила сама Вера Брежнева в интервью изданию, у коллектива была «не вульгарная, а разумная сексуальность». Их стилист и художник по костюмам Анжела Лисица создавала для участниц «ВИА Гра» все наряды и костюмы, а новую одежду девушки почти никогда не покупали.