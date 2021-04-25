Меладзе нагрубил журналистам за намёк на интим между Лорак и его братом

Журналисты подловили российского певца Валерия Меладзе на гала-ужине Премии Муз-ТВ и задали вопрос о том, какие отношения связывали певицу Ани Лорак и его брата, продюсера Константина Меладзе.
Певец не был готов к такому вопросу, потому что он сразу же занял оборонительную позицию, грубо ответив журналистам, что им нужно поучиться задавать вопросы поинтереснее,
Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаёте, научитесь о чём-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь! — сказал Валерий Меладзе и поспешил удалиться.
Ранее NEWS.ru писал, что Ани Лорак в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям, намекая на интим.
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слова певицы. «Эта история стара как мир. Она даже не в шоу-бизнесе, а, в принципе, кругом. Шоу-бизнес здесь сбоку припёка. Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссёр изнасиловал», — сказал он.