Меладзе нагрубил журналистам за намёк на интим между Лорак и его братом

https://static.news.ru/photo/c3fc5a96-9555-11e9-954a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Журналисты подловили российского певца Валерия Меладзе на гала-ужине Премии Муз-ТВ и задали вопрос о том, какие отношения связывали певицу Ани Лорак и его брата, продюсера Константина Меладзе.

Певец не был готов к такому вопросу, потому что он сразу же занял оборонительную позицию, грубо ответив журналистам, что им нужно поучиться задавать вопросы поинтереснее, пишет Teleprogramma.pro.

Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаёте, научитесь о чём-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь! — сказал Валерий Меладзе и поспешил удалиться.

Ранее NEWS.ru писал, что Ани Лорак в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям, намекая на интим.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слова певицы. «Эта история стара как мир. Она даже не в шоу-бизнесе, а, в принципе, кругом. Шоу-бизнес здесь сбоку припёка. Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссёр изнасиловал», — сказал он.