Меган Маркл заподозрили в сатанизме Маркл заметили с подвеской, напоминающей перевернутый крест

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл во время тура по Нигерии появилась с подвеской на шее, напоминающей перевернутый крест. Это украшение, ранее принадлежавшее принцессе Диане, ей подарил супруг, о чем сообщил People. Поклонники заподозрили герцогиню в сатанизме, символом которого могло являться украшение. Позже выяснилось, что крестик выглядит перевернутым из-за оптического обмана и необычного крепления.

Ожерелье с изящным бриллиантовым крестиком на золотой цепочке было недавним подарком Гарри его жене и когда-то принадлежало принцессе Диане. Меган часто отдает дань уважения матери Гарри с помощью моды, и в ее шкатулке для драгоценностей есть несколько украшений, принадлежавших покойной принцессе Уэльской, в том числе серьги-бабочки и кольцо с аквамарином, — говорится в сообщении.

Ранее Маркл сделала текст ДНК и узнала, что на 43% является нигерийкой. После этого американка вместе с мужем отправилась в бывшую британскую колонию и назвала Нигерию своей родиной.

Жена принца Гарри, опоздав на встречу «Женщины-лидеры Нигерии» на час, заявила, что хочет стать примером для всех жительниц страны. Она также назвала африканок отважными, жизнерадостными и красивыми женщинами. Маркл добавила, что гордится быть в такой компании.