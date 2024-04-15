Меган Фокс спровоцировала слухи о разрыве с женихом E! News: Меган Фокс спровоцировала слухи о разрыве с рэпером Machine Gun Kelly

Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Фокс и Колсон Бейкер

Американская фотомодель и актриса Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с женихом Колсоном Бейкером, известным как рэпер Machine Gun Kelly, передает E! News. В разговоре с журналистами на фестивале Coachella 37-летняя знаменитость дала одиноким женщинам ряд советов.

Фокс порекомендовала им развивать навыки и найти свое хобби.

Не тратьте свою энергию на мужчин. Все, что они хотят сделать, это истощить вас. Просто двигайтесь дальше. Инвестируйте в себя, — заявила актриса.

Пару заподозрили в расставании год назад, когда фотомодель удалила все совместные фото из блога. После этого Фокс и Бейкер заявили, что хотят дать второй шанс своим отношениям и постараются поработать над ними.

В феврале Фокс попала в центр скандала после публикации снимка, на котором она, по ее же словам, похожа «на украинскую надувную куклу». Некоторые поклонницы обвинили модель в дискриминации женщин по национальному признаку. Пост Фокс в комментариях назвали оскорбительным и жалким, а самой ей посоветовали посетить психолога для повышения самооценки.