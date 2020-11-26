Меган Фокс разводится со звездой «Беверли-Хиллз, 90210»

https://static.news.ru/photo/c6c55cbc-2fd9-11eb-b70e-fa163e074e61_660.jpg Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox

Американская актриса Меган Фокс подала на развод с актёром Брайаном Остином Грином, известным как звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Об этом журналистам сообщили представители судебного округа Лос-Анджелес.

Свадьба тогда ещё влюблённой пары состоялась в 2010 году. За десять лет совместной жизни у Фокс и Грина на свет появились три сына. Кроме того, Меган — мачеха ребёнка супруга от прошлых отношений. В первый раз Фокс подала на развод в 2015 году. Однако год спустя звёздная пара помирилась.

В апреле 2020-го стало известно, что Фокс и Грин начали жить отдельно. Актёр позднее подтвердил сведения о расставании. После этого Фокс столкнулась с травлей. Она признавалась, что многие считают её легкомысленной и легкододступной. И это несмотря на то, что она 15 лет находилась в отношениях с одним человеком. Через некоторое время после разрыва с Грином актриса завязала отношения с рэп-исполнителем Machine Gun Kelly.

В документах, поданных в суд, Фокс назвала непримиримые разногласия супругов основной причиной развода. Кроме того, она потребовала совместную юридическую и физическую опеку над их детьми, передаёт издание E! Online.

Как ранее писал NEWS.ru, российская телеведущая Регина Тодоренко в рамках прямого эфира со своим психологом рассказала, что пережила серьёзный кризис в отношениях с певцом Владом Топаловым.

По её словам, она часто задумывается о разводе. После рождения сына Михаила супруги осознали, что их взгляды на воспитание детей разительно отличаются.