Медсестра рассказала о странной реакции Власовой на смерть Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/c83ed646-4b49-11eb-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова не приехала в больницу, узнав о смерти актёра. Об этом рассказала медсестра клиники, где умер артист.

Ранее сообщалось, что Власова всегда присматривала за Джигарханяном. После слов медработницы в этом появились сомнения.

Женщина рассказала, что в день смерти в отделение приехала сиделка Джигарханяна. Её спросили, как себя чувствует его жена. По словам сиделки, Татьяна Сергеевна только проснулась.

Узнав, что Армен Борисович умер, проворчала, почему её раньше не разбудили и не сказали об этом. И всё. Она не приехала. И когда он жив был, ни разу не приехала. Ее обязательно бы пустили. У нас родственники находятся возле своих тяжёлых родных не по регламенту, а сколько хотят, — цитирует медсестру KP.RU.

Ранее медсестра, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что артист поступил к больницу в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал. Джигарханян не понимал, где он находится, сколько сейчас времени, и не понимал, что врачи хотят помочь ему. Медсестра уверяет, что последние полгода Джигарханян провёл в «страшных муках», так как пролежни у него были «на спине и даже на пятках», писал NEWS.ru.

Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения.