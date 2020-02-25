https://static.news.ru/photo/6fd2c17c-57d7-11ea-bda2-fa163e074e61_660.jpg Группа «Фабрика» Фото: АГН «Москва»

Песня группы «Фабрика» «Мама молодая» на украинском и русском языках могла бы иметь огромный успех на Евровидении, поскольку показала бы всему миру «общие славянские корни» России и Украины. Об этом заявил композитор Игорь Матвиенко.

Он отметил, что украинцы пошли по правильному пути, предоставив право выступить на конкурсе группе Go-A. Коллектив представит песню на украинском языке с элементами народного вокала.

В том числе и поэтому я считаю, что на Евровидение должна поехать группа «Фабрика» с песней «Мама молодая». Песня — в стиле этно-поп, которая исполняется и на русском, и на украинском языках, пропагандируя наши общие славянские корни. И голосовать будут, соответственно, россияне и украинцы, — пояснил Матвиенко.

Он подчеркнул, что песня о семейных ценностях как нельзя лучше подходит для такого конкурса, передаёт РИА Новости.

65-й конкурс пройдёт в мае в Роттердаме. Кто будет представлять Россию, пока неизвестно. На Украине же с выбором уже определились: в Нидерланды отправится группа Go-A с песней «Соловей». Как писал NEWS.ru, решение выступить с песней на родном языке продюсер Иосиф Пригожин назвал верным.