Песня группы «Фабрика» «Мама молодая» на украинском и русском языках могла бы иметь огромный успех на Евровидении, поскольку показала бы всему миру «общие славянские корни» России и Украины. Об этом заявил композитор Игорь Матвиенко.
Он отметил, что украинцы пошли по правильному пути, предоставив право выступить на конкурсе группе Go-A. Коллектив представит песню на украинском языке с элементами народного вокала.
В том числе и поэтому я считаю, что на Евровидение должна поехать группа «Фабрика» с песней «Мама молодая». Песня — в стиле этно-поп, которая исполняется и на русском, и на украинском языках, пропагандируя наши общие славянские корни. И голосовать будут, соответственно, россияне и украинцы, — пояснил Матвиенко.
Он подчеркнул, что песня о семейных ценностях как нельзя лучше подходит для такого конкурса,
65-й конкурс пройдёт в мае в Роттердаме. Кто будет представлять Россию, пока неизвестно. На Украине же с выбором уже определились: в Нидерланды отправится группа Go-A с песней «Соловей». Как писал NEWS.ru, решение выступить с песней на родном языке продюсер Иосиф Пригожин назвал верным.
Добавьте наши новости в избранные источники