Matrang пытаются вернуть в Россию на концерты SHOT: организаторы концертов пытаются вернуть рэпера Matrang в РФ из Таиланда

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Певец Алан Хадзарагов, известный как Matrang, больше не хочет быть публичным человеком несмотря на то, что его концерты в России не отменяют, а билеты на них продаются, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, руководство артиста считает иначе и хотело бы возобновить его выступления.

По данным канала, организаторы пытаются спасти гастрольный тур артиста по России и заставить его вернуться в страну. Сам певец заявил, что не собирается покидать Таиланд. 28-летний мужчина ранее сбрил брови и волосы.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ возможность запрета на выступления рок-группы «Би-2» в Дубае, как это произошло с музыкантами в Таиланде. Канал называет причиной этому поддержку Украины со стороны музыкального коллектива. В полиции Таиланда между тем отвергали связь ареста музыкантов с политикой.

Музыкантов задержали на курортном острове Пхукет после концерта 24 января. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания участники группы заявили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее призвал добиться от дружественных России стран запрета на посещение их территории артистами, оскорбляющими РФ. В качестве примера он привел решение властей ОАЭ закрыть въезд для рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).