Матильда Шнурова показала фигуру без нижнего белья

https://static.news.ru/photo/bcd0dd74-5592-11eb-a637-fa163e074e61_660.jpg Матильда Фото: instagram.com/matilda.shnurova

Бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда поделилась с подписчиками видео, в котором продемонстрировала свою стройную фигуру.

Для съёмок Матильда выбрала белый облегающий топ, лёгкие брюки и тонкую блузу, отказавшись от нижнего белья. При этом ветер развевал её одежду.

Забралась в домик спасателя, а спасать и некого, да и хватит уже, — написала она.

Пост оценили Максим Виторган, Светлана Бондарчук и Ксения Собчак, которая согласилась с Матильдой.

Спасать надо нас. Ты невероятная, — прокомментировала певица Глюкоза.

Подписчики также восхитились нежностью и стройностью Матильды.

Божественная и свободная. Пример женственности и стойкости, — написала одна из поклонниц.

Другая отметила, что Матильда своей фигурой мотивирует правильно питаться, поэтому она откажется от «жареной картошки», чтобы иметь такую же тонкую талию.

Ранее NEWS.ru писал, что Матильда Шнурова прочно вжилась в образ бизнес-леди. Правда, пока что бизнес ей удаётся вести с переменным успехом.

Сергей и Матильда Шнуровы были женаты с 2010 по 2018 год. Через два месяца после развода музыкант женился на дочери миллионера-металлурга поэтессе Ольге Абрамовой.