Матери Аршавина и Казьминой устроили скандал у Малахова

https://static.news.ru/photo/8e8d1c6e-a729-11eb-ae1d-96000091f725_660.jpg Татьяна Аршавина Фото: Пусть говорят/youtube.com

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна поссорилась с матерью экс-невестки Алисы Казьминой Натальей Сарычевой в эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

По словам Сарычевой, её бывшая сватья совсем не вспоминает о внучке Есении.

Ты никогда не думала о том, что Алиса очень тяжело болеет, я тоже уже в возрасте. Сейчас, к примеру, сдам, буду плохо себя чувствовать. А как же ребёнок? Случись что, Есеня попадёт в приют, — упрекнула она Аршавину в студии у Андрея Малахова.

Однако мать спортсмена нашла, чем ответить на выпад Сарычевой. Она заявила, что готова забрать девочку к себе. Также женщина напомнила, что Казьмина должна вернуть экс-супругу украденный миллион долларов.

Ранее Алиса Казьмина впервые после обнаружения тяжёлой болезни появилась на телевидении в шоу Андрея Малахова. Аутоиммунный некроз обезобразил её лицо: нос женщины буквально провалился. Экс-жена спортсмена пришла в студию, не скрывая своего недуга.