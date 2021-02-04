Мать Жанны Фриске высказалась о скором прибавлении в семье Шепелева

https://static.news.ru/photo/06fb6d22-e821-11ea-812d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У телеведущего и бывшего супруга Жанны Фриске Дмитрия Шепелева скоро появится ребёнок. Но родители Фриске об этом ничего не знали, потому что не поддерживают связь с бывшим зятем.

Как сказала мама умершей от рака певицы, лично она рада за Шепелева и его новую избранницу.

Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается. Я только рада за них, — сказала Ольга Фриске в ответ на вопрос журналистов.

Она посетовала, что Шепелев не даёт ей и мужу видеться с внуком уже пять лет. Ольга призналась, что не знает, в каких условиях живёт внук, как учится.

Сам Дмитрий ранее рассказывал, что суд давно определил время, когда бабушка с дедушкой могут видеть ребёнка, но они не пользуются законным правом и не интересуются его жизнью.

Телеведущий никогда особо не ладил с семьёй Жанны Фриске, а после её смерти отношения окончательно испортились, пишет Пятый канал. В СМИ появилась информация о том, что Шепелев пытался продать часть недвижимости, которая перешла по наследству их общему сыну Платону. Родители певицы обвинили его в том, что он пытается присвоить имущество и только поэтому забрал ребёнка себе.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Шепелев опубликовал несколько фотографий, на которых обнимает и целует свою возлюбленную Екатерину Тулупову. Как стало известно, что она ждёт от Дмитрия ребёнка.