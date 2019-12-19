Мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна оказалась в должниках за неоплату ЖКУ. Она задолжала за квартиру на улице Улофа Пальме в Москве.
Информация об этом размещена на сайте судебных приставов в банке данных должников. Должна мать Заворотнюк чуть больше 45 тысяч рублей. Решение о взыскании мировой суд Замоскворецкого района принял в июне прошлого года. Исполнительное производство возбуждено в мае этого года.
Именно на это время,
Площадь квартиры составляет 194,6 квадратных метра, она находится в доме с переменной этажностью, расположенного рядом с «Мосфильмом». В доме от 9 до 12 этажей, он стоит в прекрасном месте на тихой зелёной улице у парка-заказника «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовского пруда.
Куплена квартира Анастасией Заворотнюк была на этапе строительства, её кадастровая стоимость составляет 55 млн рублей, реальная в несколько раз выше. Цены на квартиры в этом доме начинаются с 80 млн рублей и заканчиваются 360 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк закрывает свой магазин в Москве. О запуске собственной линии одежды и открытии шоурума она объявляла в августе. Платья своей марки девушка активно рекламировала в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью.
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