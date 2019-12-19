https://static.news.ru/photo/f46975a0-22c8-11ea-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна оказалась в должниках за неоплату ЖКУ. Она задолжала за квартиру на улице Улофа Пальме в Москве.

Информация об этом размещена на сайте судебных приставов в банке данных должников. Должна мать Заворотнюк чуть больше 45 тысяч рублей. Решение о взыскании мировой суд Замоскворецкого района принял в июне прошлого года. Исполнительное производство возбуждено в мае этого года.

Именно на это время, отмечает ФАН, пришёлся период, когда актрису положили в больницу. Известно, что квартира, за которую взыскивают долг, ранее принадлежала самой Анастасии, но позже была переоформлена в равных долях с матерью и наследниками артистки.

Площадь квартиры составляет 194,6 квадратных метра, она находится в доме с переменной этажностью, расположенного рядом с «Мосфильмом». В доме от 9 до 12 этажей, он стоит в прекрасном месте на тихой зелёной улице у парка-заказника «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовского пруда.

Куплена квартира Анастасией Заворотнюк была на этапе строительства, её кадастровая стоимость составляет 55 млн рублей, реальная в несколько раз выше. Цены на квартиры в этом доме начинаются с 80 млн рублей и заканчиваются 360 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк закрывает свой магазин в Москве. О запуске собственной линии одежды и открытии шоурума она объявляла в августе. Платья своей марки девушка активно рекламировала в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью.