Стала известна реакция матери Заворотнюк на смерть дочери Super.ru: мать Заворотнюк плачет из-за смерти дочери и не может говорить

Мать российской актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью, рассказала, что в настоящий момент не может ничего комментировать после трагичных известий, пишет Super.ru. Как отмечают авторы издания, женщина плачет.

Не могу сейчас ничего говорить, — сказала мать Заворотнюк.

Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За 53-летней актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

Дочь Заворотнюк Анна в декабре рассказывала, что ее мать находилась в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим. Осенью 2023 года супруг артистки Петр Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь от Заворотнюк. Спортсмен появился с пятилетней Милой на сцене после ледового шоу Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. Актриса родила дочь в 2018 году, когда ей было 47 лет.

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», назвала Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни артистка очень тепло относилась к окружающим и никогда не показывала усталости во время съемок, хотя они могли длиться и до часу ночи.