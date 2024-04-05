Мать Тимати раскрыла свое отношение к его новой девушке Мать Тимати Симона Юнусова назвала искренней новую девушку сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимати

Мать Тимати Симона Юнусова рассказала, чем ей понравилась новая девушка сына Валентина Иванова, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она поделилась с фолловерами своими взглядами на ряд личных вопросов.

Я много раз писала, мне нравятся люди открытые и искренние, которые не пытаются казаться теми, кем не являются, — написала Симона.

На вопрос о том, хотела бы она видеть Валентину официальной женой Тимура, мать рэпера ответила размыто. Симона написала, что мечтает видеть сына счастливым, и поведала, что всегда честно высказывала сыновьям свое мнение не только о девушках, но и о друзьях. По ее словам, благодаря этому они избежали многих проблем.

Многие поклонники после того как Тимати расстался с матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой, заподозрили мать музыканта в препятствии их союзу. Анастасия подчеркнула, что Симона никаким образом не виновата в их разрыве и не влияла на их с Тимати отношения. Как отметила модель, в официальном заявлении о разводе она объяснила все и искать информацию о вмешательстве третьих лиц тут не стоит. Однако подписчики обратили внимание на то, что Симона не пришла на первый день рождения Ратмира, и заподозрили напряженные отношения между женщинами.