Мать сына Пьехи рассказала о справке, которую эксперты признали незаконной

Мать избитого семилетнего сына певца Стаса Пьехи, Наталья Горчакова, рассказала свою правду о медицинской справке, которую эксперты из студии Андрея Малахова признали незаконной. Своё мнение она высказала в stories.

Справка абсолютно законная, на ней имеются все необходимые элементы. Более того, у меня несколько заключений из разных клиник города, подтверждающие все диагнозы. И их я, к слову, также предоставила съемочной группе. Но зачем, когда можно подшаманить и с одной, - выразила своё негодование Горчакова.

Она заявила, что медицинское заключение, которое эксперты передачи признали недействительным из-за отсутствия подписи и печати, предоставили в обрезанном виде. Более того она осталась недовольна тем, что её на передачу не позвали, а точнее позвали за час до её начала, тем самым лишая Горчакову возможности высказаться на эту тему.

Ранее избившая семилетнего сына Пьехи Ирина Безбородова рассказала свою версию происходящего и извинилась перед певцом.

